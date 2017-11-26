Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. ABD'nin PKK'nın kuzenleri olan PYD ve YPG ile iş birliği yapmasının doğru olmadığını söylediğini belirten Yıldırım, "ABD her defasında bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda." dedi.

"BEKLENTİMİZ BU ORTAKLIĞI SONA ERDİRMELERİ"

Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı; "Söz verdiğine göre değerlendirecek konu yok. Biz DEAŞ terör örgütü ile mücadele için PKK'nın kuzenleri olan PYD ile YPG ile bir olup mücadele etmenin doğru olmadığını hep söyledik. ABD her defasında bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bu ortaklığı sona erdirmeleri."

Başbakan Yıldırım'a ABD'nin YPG kararı soruldu VİDEO

İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:



"Birleşik Krallığa resmi bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ziyaretti Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine yapıyoruz. Karşılıklı ticaret hacmimiz son 1-2 yıl içinde başka ülkelere karşılık artarak devam ediyor.

İŞBİRLİĞİNİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALACAĞIZ

Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Soçi'nin BM şemsiyesinde Cenevre'de kalıcı barışan giden yolu açan en önemli süreç olduğunu tüm taraflar kabul ediyor.

Suriye'de, Irak'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, tüm etnik kimliklerin katılacağı, yeni Suriye devletinin teşkili, Irak'ta ortaya çıkan durumun değerlendirilmesini Birleşik Krallık ile Türkiye'nin yapabileceği işbirliğini kapsamlı şekilde ele alacağız. Yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatımız olacak.

BBC başta olmak üzere, ekonomi ile ilgili politika ile ilgili basın mensupları ile de bir araya gelip Avrupa, Ortadoğu ve bölgesel konuların ele alınacağı toplantılar da gerçekleştireceğiz.

"PKK'NIN KUZENLERİ OLAN PYD İLE BİR OLMAK DOĞRU DEĞİL"

Söz verdiğine göre değerlendirecek konu yok. Biz DEAŞ terör örgütü ile mücadele için PKK'nın kuzenleri olan PYD ile YPG ile bir olup mücadele etmenin doğru olmadığını hep söyledik. ABD her defasında bize bunun bir mecburiyet olduğunu söylediler. DEAŞ da temizlendiğine göre artık böyle bir mecburiyet de ortadan kalkmış durumda. Beklentimiz bu ortaklığı sona erdirmeleri."