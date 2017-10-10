Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Sizden izin mi alacaktık

Washington yönetiminin, ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasına ilişkin gösterdiği tavrı eleştiren Yıldırım, "Sizden izin mi alacaktık?" dedi.

"VİZELERİ ASKIYA ALMA GERÇEKÇESİ ÇELİŞKİLİDİR"

"Kısa süre önce İçişleri Bakanlığımıza gelen bir yazıda ABD elçiliklerinin, misyonlarının güvenliklerinin artırılması yönünde bir talep var. Bu talebi memnuniyetle karşılayıp tedbirleri artıracağımızı büyükelçiliğe bildirdik. Elçiliğin verdiği cevap "Bizim güvenlik sorunumuz yok, düşüncenizden dolayı teşekkür ediyoruz". Hal böyleyken vizeleri askıya alma gerekçesi çelişkidir. Türkiye kabile devleti değildir, bize yapılanın misli ile karşılığını veririz.

Devletler aralarındaki sorunları konuşarak çözmek zorundadır. Ülkelerin ilişkilerini belirleyen karşılıklı menfaatleridir. Sorun bir an önce çözülmelidir."





"HUKUKİ SÜREÇ İÇİN SİZDEN İZİN Mİ ALACAĞIZ?"

"Bu hiç ama hiç inandırıcı bir gerekçe değildir . Kafalarının arkasındaki nedenin, gerçek nedenin ne olduğunu da söylemekte, ifşa etmekte gecikmediler. FETÖ soruşturması kapsamında Amerikan misyonlarında çalışan bazı kişiler hakkında hukuki süreç başlatmışız. Ne olmuş? Türkiye bir hukuk devleti. Beyefendilerden izin mi alacağız, onların icazetini mi alacağız?

Resmi bankamızın genel müdür yardımcısını hapise atarken bize mi sordunuz, bizden izin mi aldınız? 15 Temmuz'un başı FETÖ'yü niye orada besliyorsunuz? Bu müttefikliğe, dostluğa sığar mı?"