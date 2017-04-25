Başbakan'dan oy veren HDP'li vekillere tepki

Başbakan Binali Yıldırım, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararını değerlendirdi.
"OY VERENLER PKK'NIN PROPAGANDASINI YAPANLARDIR"
Başbakan Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhinde oy kullanan HDP'li vekiller hakkında, "Şaşırmadım. AKPM'de oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler." dedi.
Başbakan Yıldırım AKPM'nin kararını değerlendirdi VİDEO
"GEREKEN ADIMLAR ATILACAK"
Başbakan Yıldırım, AKPM'nin kararıya ilgili, "Bunun doğuracağı sonuçlar var, hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımlara karar vereceğiz." dedi.