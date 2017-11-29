taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.068
USD
3,9648
EURO
4,7019
ALTIN
165,21
PETR
63,2000

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'de yapılacak müzakerelere YPG'nin dahil edilmesi durumunda kapıların açılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 07:21..
  1. Haberler
  2. Gündem

BAŞBAKAN

Amerika ve Avrupa, Suriye'de çözüm üretmek yerine terör örgütlerine silah ve para yardımı yapmaya devam ediyor.

YPG MASAYA OTURACAK MI

Suriye'de siyasi çözüm için Cenevre'de yapılacak müzakelere, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin de dahil edileceği iddiaları gündeme geldi.

ANLAŞMA DURDURULUR

Konuyla ilgili çok net bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, bu durumda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının durdurulacağını söyledi.

BU GÜÇ SADECE TÜRKİYE'DE

Bunun bir tehdit olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Sadece Avrupa'ya Türkiye'nin bu rotayı yeniden açma gücü olduğunu hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var
Cansu Canan'ın "bazı hocalar 100 tane huri var diyor" sözleri üzerine Prof. Dr. Mehmet Okuyan, "Var ama arkadaşlık olarak var" dedi.
MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı'ndaki MGK sonrası Afrin'e operasyon sinyallerinin yer aldığı yazılı açıklama yapıldı.
The New York Times'tan Zarrab'la ilgili Türkçe tweet
Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi Zarrab davasıyla ilgili alışılmışın aksine Türkçe tweet attı.
Kemal Kılıçdaroğlu dekontla mı gidecek
Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu sayesinde genel başkan olan Kılıçdaroğlu, bir banka dekontuyla koltuğa veda mı edecek?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

99
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaşlık olarak var

202
Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

Facebook'ta intihar önlemi için yeni dönem

11
Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

Başbakan Yıldırım: Bizi Trump'ın sözleri bağlar

8
PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

PYD nöbet kulesine ateş açtı: 1 asker yaralandı

28
TEDAŞ borçları yapılandırıyor

TEDAŞ borçları yapılandırıyor

4
Bandırma'da sokaklar göle döndü

Bandırma'da sokaklar göle döndü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM