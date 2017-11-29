Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Amerika ve Avrupa, Suriye'de çözüm üretmek yerine terör örgütlerine silah ve para yardımı yapmaya devam ediyor.

YPG MASAYA OTURACAK MI

Suriye'de siyasi çözüm için Cenevre'de yapılacak müzakelere, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin de dahil edileceği iddiaları gündeme geldi.

ANLAŞMA DURDURULUR

Konuyla ilgili çok net bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, bu durumda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasının durdurulacağını söyledi.

BU GÜÇ SADECE TÜRKİYE'DE

Bunun bir tehdit olmadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Sadece Avrupa'ya Türkiye'nin bu rotayı yeniden açma gücü olduğunu hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.