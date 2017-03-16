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Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya uyarı

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin yaptığı fedakarlığın fark edilmemesi durumunda bunun faturasının Avrupa'ya ağır olacağını söyledi.

16.03.2017 - 10:40
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Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan yolunda Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Ali Can Türkoğlu'na konuştu.

AB ile yapılan mülteci anlaşmasında Türkiye'nin kendi üzerine düşeni yaptığını belirten Yıldırım, Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerinde kafa karışıklığını terk etmesi gerektiğini vurguladı.

"BU BİR TEHDİT DEĞİLDİR AMA.."

Bölgede istikrarsızlıktan dolayı Türkiye'nin bir anlamda Avrupa'nın güvenliğini sağladığını söyleyen Yıldırım, "Türkiye'nin fedakarlığının Avrupa farkına varmazsa bunun onlara bir faturası olur. Bu bir tehdit değildir. Ama Türkiye'nin belirli konularda kapasitesi sınırlıdır. Bu kapasiteyi fazla zorladığınızda, sonuçları da doğacaktır." dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya uyarı

"HENÜZ 1 MİLYAR BİLE TAMAMLANMADI"

18 Mart'ta yapılan anlaşmanın üzerinden bir sene geçmesine rağmen AB'nin mültecilere destek için vermesi gereken 3+3 milyar Euro'nun henüz 1 milyarının bile tamamlanmadığını belirten Yıldırım şöyle konuştu: "18 Mart'ta bir anlaşma yaptık, üzerinden 1 sene geçti. Türkiye tarafının yapması gereken işlere bakıyor: Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçen mülteci akınını durdurdun. Durdurmuşuz. Geri Kabul Anlaşması'nı imzalamışız. Onların da AB'de mültecilere 3+3 milyar Euro. İlk 3 milyarı 2018'in sonuna kadar, diğer 3 milyarı da sonraki 3 sene içerisinde verilmesi gerekiyor. Burada ağır gidiliyor. Planlananın daha yarısında bile değiliz. 1 yıl doldu, daha 1 milyar Euro alabilmiş değiliz."

VİZE MUAFİYETİ

"30 Haziran itibarıyla vize muafiyeti sağlanacaktı, o da yok. Bütün bunları yerine getirmediği halde AB, bize kalkıp Geri Kabul Anlaşması'nı uygulayın demesinin bir anlamı yok." diye konuşan Yıldırım, aksamanın ana sorumlusunun Türkiye değil, AB olduğunun altını çizdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele kanununda değişiklik yapılmasının mümkün olmadığını belirten Yıldırım, "Bize terörle mücadele kanununuzu değiştirin dediler. Biz terörle mücadelede çok çetin bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir dönemde teröristlerin faaliyetlerini daha rahat yapabilecekleri bir düzenleme yapmayı bizden kimse beklememeli."

Yıldırım, AB'nin yeni baştan oturup kendi vizyonunu ortaya koyması ve Türkiye ile ilişkilerde kafa karışıklığını terk etmesi gerektiğini dile getirdi.

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