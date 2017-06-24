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Başbakan Yıldırım'dan bayram mesajı

Binali Yıldırım Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

24.06.2017 - 12:06
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Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı mesajında, "Küresel insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir.

TÜRKİYE SORUMLULUK ÜSTLENMEYİ SÜRDÜRECEKTİR

Demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, yükselen gücü ve birikimiyle bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan vatandaşlarının her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken diğer yandan bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarıyla sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

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