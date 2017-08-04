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Başbakan Yıldırım'dan gazetecilere tatil tavsiyesi

Ankara'da soruları yanıtlayan Başbakan, gündemin yoğun olmadığını belirterek gazetecilere tatil tavsiyesinde bulundu.

04.08.2017 - 14:14
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Başbakan Yıldırım'dan gazetecilere tatil tavsiyesi

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaz sezonundan sonra gündemin ağırlığını ekonomik çalışmaların oluşturacağını ifade eden Başbakan, Bakanlar Kurulu ve YAŞ'ın geride kaldığını gündemde bir şeyin olmadığını söyledi.

"BİRAZ TATİL YAPIN"

Başbakan Yıldırım, "Yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Bu arada hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz. Bakanlar Kurulu ve YAŞ bitti. Bu ara gündemde fazla bir şey yok, siz de biraz tatil yapın." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'dan gazetecilere tatil tavsiyesi VİDEO

Başbakan Yıldırım'dan gazetecilere tatil tavsiyesi

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