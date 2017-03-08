Başbakan Yıldırım'dan 'hayır'cılara gönderme

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bornova'daki konuşmasının ardından Kınık'a geçen Başbakan Yıldırım, burada binlerce İzmirli'ye hitap etti.

HER ŞEYE HAYIR DİYENLER..

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin mega projelerine HAYIR diyenlerin projelerin tamamlandığında kimseye sıra vermediğini söyledi.

BİTİNCE DE..

Başbakan Yıldırım, "Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Marmaray.. Her şeye hayır hayır hayır derler ama bitince de kimseye sıra vermezler.." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU DİYOR Kİ.."

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"16 Nisan'a sayılı günler kaldı. Yeni anayasayla birlikte iki başlılık sona erecek. Ülkede başbakan, cumhurbaşkanı kavgası olmayacak. Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Bu sistem değişirse, evet oyu çıkarsa, başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı başka partiden olunca ne olacak?' Aslında bizim anlatmaya çalıştığımızı Allah söyletmiş. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı var, başbakana var. Bu sistem geçmişte sorun çıkardı. Ecevit'le Ahmet Necdet Sezer. Türkiye yerle bir oldu. Onların sebep olduğu krizden dolayı 172 milyar dolar ödüyoruz. Bize bıraktıkları mirası yeni bitirdik. Bu paraya 315 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılır, gerisini siz hesap edin. Garibim belli ki değişiklikten haberi yok. Bu değişiklikle tam onun dediği bu problemi çözmek için yapılıyor. Bu sistemde başbakan, cumhurbaşkanlığı birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı oluyor ve yardımcıları oluyor. Başbakan olmuyor. Doğrudan ülkeyi kim yönetecekse ona karar veriyorsunuz. 5 yıl boyunca seçeceksiniz, güzel hizmet ederse devam edecek.

7 SEÇİM KAYBETMİŞSİN HALA TEK ADAMSIN

Bir de ne diyor, 'Biz aslında Binali Bey için çalışıyoruz' diyor. Bu ülke kazanacaksa Binali de feda olsun. Sen bırak da biraz da memleket için çalış. 7 seçim kaybetmişsin hala tek adamsın. Bir de tek adam dersi veriyorsun. İki adam olur mu, tabii ki tek adam olacak.

Dünyada bir ekonomik kriz var, bundan Türkiye de nasibini aldı. 'Biz bu krizin üstesinden geleceğiz' dedik. İşimizi sağlama aldık ve şimdi borsa Türkiye'de son 25 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. Son iki ayda Türkiye'ye 1 milyar doların üzerinde net kaynak girdi. Bu iş istikrarla, güvenle olur. Kriz hikayeleri anlattılar, korku pompaladılar ama hiçbiri işe yaramadı. Türkiye'nin en büyük istihdam seferberliğini başlattık. 2 milyon kardeşimize 2017'de ekmek kapısı bulacağız. Daha iki ay içerisinde 232 bin vatandaşımız iş güç sahibi oldu."