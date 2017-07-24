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Başbakan Yıldırım'dan Lozan mesajı

Başbakan, Lozan Barış Anlaşması'nın 94. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24.07.2017 - 15:03
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Yıldırım, 24 Temmuz 1923'te imzalanan antlaşmanın, Türkiye'nin istiklalinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan diplomatik bir başarı olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, 21'İNCİ YY.'A DAMGASINI VURACAK"

Türkiye'nin bugün, demokratik bir hukuk devleti olarak kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli mesafeler katettiğini ve modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum. Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıl dönümü vesilesiyle bütün vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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