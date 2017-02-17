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Başbakan Yıldırım'dan Malta'da açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Malta İş Forumu'nda konuştu.

17.02.2017 - 18:51
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adda

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"İyi bir iş ortamı var. İklim her bakımdan müsait. Gerek Malta, gerek Türk işadamlarını karşılıklı iş yapma konusunda daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum.

Burada seçim bölgemden de, İzmir'den de işadamları var. İzmir-Malta ilişkilerinin geçmiş bir hikayesi de var.

Dolayısıyla Malta'dan İzmir'e geçmiş tarihlerde yerleşmiş ve orada hayatını sürdürmüş Maltalılar var. Bunlar bizim aramızdaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan değerlerimiz"

AYRINTILAR GELİYOR...

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