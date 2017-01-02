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Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakanlık'ın Twitter hesabından sosyal medyadaki terör propagandasına karşı uyarı yapıldı.

Ajanslar | 02.01.2017 - 00:54
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Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada sosyal medyada terör örgütü övmenin suç olduğu ve cezası olacağını duyuruldu

İşte Başbakanlık hesabından yapılan açıklama; "Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

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