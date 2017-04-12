Başbakan Yıldırım'ın Bayraklı konuşması

Referandum çalışmalarını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı'da vatandaşlara hitap etti.

Gündemi değerlendiren Başbakan, 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' çıkacağını söyledi.

"BURADAN İLAN EDİYORUM..."

Yıldırım, "Kandil 'evet' çıkarsa biz biteriz' diyor. Burada ilan ediyorum: Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandiliniz sönecek.





FETÖ VE PKK HAYIR DİYOR

FETÖ, PKK hayır diyor. Bunları anlamak mümkün. Ama Atatürk'ün partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu niye hayır diyor? Onu anlamak mümkün değil.

YENİ SİSTEMLE MİLLET KAZANACAK

Yeni sistemle millet kazanacak, millet düşmanları kaybedecek." şeklinde konuştu.