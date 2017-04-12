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Başbakan Yıldırım'ın Bayraklı konuşması

Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' çıkacağını sonra da PKK'nın bitirileceğini söyledi.

12.04.2017 - 17:17
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  2. Gündem

Referandum çalışmalarını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı'da vatandaşlara hitap etti.

Gündemi değerlendiren Başbakan, 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' çıkacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın Bayraklı konuşması

"BURADAN İLAN  EDİYORUM..."

Yıldırım, "Kandil 'evet' çıkarsa biz biteriz' diyor. Burada ilan ediyorum: Evet çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandiliniz sönecek.

Başbakan Yıldırım'ın Bayraklı konuşması

FETÖ VE PKK HAYIR DİYOR

FETÖ, PKK hayır diyor. Bunları anlamak mümkün. Ama Atatürk'ün partisi CHP'nin başındaki Kılıçdaroğlu niye hayır diyor? Onu anlamak mümkün değil.

YENİ SİSTEMLE MİLLET KAZANACAK

Yeni sistemle millet kazanacak, millet düşmanları kaybedecek." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın Bayraklı konuşması

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