Başbakan Yıldırım'ın Bitlis konuşması

16 Nisan referandumu için sahalara inen Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü durağı Bitlis oldu.

Burada yaptığı konuşmada gündemi değerlendiren Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi.

PKK DA FETÖ DE BİTECEK

Başbakan,"16 Nisan'da evet çıkacak. PKK da FETÖ de bitecek" dedi.

Başbakan: Evet çıkacak PKK da FETÖ de bitecek VİDEO

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"CHP, HDP cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili hiçbir şey konuşmuyorlar. İşleri güçleri yalan dolan. Mecliste bu değişiklikler görüşürken CHP, HDP neredeydi? Onlar kürsü işgal etmekle, insanları yumruklamakla meşguldü."





Kılıçdaroğlu çıkmış bu anayasa değişikliğinde ne yoksa ondan bahsediyor. 'Yalan diyorsun' deyince de 'Televizyonlara çıkıp, tartışalım' diyor. Neyi tartışacağız kardeşim, neyi? Açıp şu anayasa değişikliğini bile okumamışsın, neyi getirdiğini bile bilmiyorsun. Onu bir tarafa bırakıp tartışalım diyorsun. Ömrünüz konuşarak, tartışarak geçti. Bizim tartışacak vaktimiz yok. Millet hizmet bekliyor, millet iş bekliyor, millet ülkenin koşar adımlarla gitmesini bekliyor."

Miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük fotoğrafı asıldı.

Ayrıca AK Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından Başbakan Yıldırım'ın miting yapacağı platformun tam karşısında; "Selahattin'in torunları bozacak tüm oyunları" pankartı asıldı.

