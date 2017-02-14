Başbakan Yıldırım'ın grup toplantısı konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin haftalık grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan, "Bugün, son yıllarda hemen hemen her alanda gelişen istikrarlı bir Türkiye var" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Vatandaş ne istediğini de ne yapacağını da iyi biliyor. Tüm teşkilatımızla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletimize anlatacağız.

Millet hakkıyla iş yapana destek veriyor, ağzı laf yapana değil. Bırakın kelime oyunlarını. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği PKK, HDP ve FETÖ'cü gemisi hiç yürümez.

TERÖR ÖRGÜTLERİ HAYIR PROPAGANDASI YAPIYOR

Terör örgütleri hep birlikte koro halinde hayır propagandası yapıyorsa bunun bir işareti var. Bunu hatırlatmak zorundayız.

AK PARTİ AÇIKLAMA YAPSIN DİYE BEKLİYORLAR

İktidar bir hafta sussa muhalefet ne yapacak merak ediyorum. Muhalefet AK Parti açıklama yapsın diye bekliyor. İktidarın her işine muhaflif olmayı marifet sayıyorlar.

Türkiye'nin yol haritasında çok ciddi mesafe katettik. Ama işimiz bitmedi. Terörü ülke gündeminden çıkaracağız.

AYRINTILAR GELİYOR..