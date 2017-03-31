Başbakan Yıldırım'ın Kars konuşması

16 Nisan'da yapılacak referandum için çalışmalarında devam eden Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü durağı Kars oldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde binlerce Karslıya hitap eden Başbakan, gündemi değerlendirdi.

AVRUPA NEDEN HAYIR HAYIR HAYIR DİYE KENDİNİ PARÇALIYOR

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"Neden Avrupa 'hayır, hayır, hayır' diye kendini parçalıyor. Çünkü kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye kendi iç işleriyle boğuşsun dursun, gücünü dermanını kaybetsin. Onlar da Türkiye ile istedikleri gibi oynasınlar. Yağma yok. Batılılar, baktılar ki Türkiye ceplerine akan para musluklarını kesti, onlara akış durdu, para memlekette kalıyor, başladılar fitne fesat çıkarmaya, tehditlerle, darbelerle millete ayar vermeye. Türkiye buna boyun eğer mi, elbette eğmez.

TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR DİYE MANŞET ATIYORLAR

Avrupa'da 'Tayyip Erdoğan diktatör' diye manşet atıyorlar, neden? Çünkü Tayyip Erdoğan ülkesinin kaynaklarının hortumlanmasına izin vermiyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Dünya pazarlarından ülkesine daha çok kazandırıyor. İşte bunun için 16 Nisan önemli. 16 Nisan'da 'evet' demek, daha güçlü Türkiye'ye, daha hızlı kalkınmaya, ileri demokrasiye, teröre son vermeye, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe 'evet' demektir.

Şimdi Kars'a 500 yataklı bölge hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kağızman Devlet Hastanesi'ne 100 yataklı bir ilave blok yaptık. Kars'ın köylerine sıcak asfalt yol yapmaya karar verdik. Bunun için 100 milyon kaynak ayırdık.''

