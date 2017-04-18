Başbakan Yıldırım'ın referandum sonrası grup konuşması

TBMM, kaldığı yerden çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti, Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından grup toplantısı gerçekleştiriyor.

Toplantıda Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"HALK OYLAMASININ KAYBEDENİ YOKTUR"

Katılım oranı rekor düzeyde olmuştur. Anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından dolayı mutluyum. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Bu sonuç yeni bir dönemin başlangıcıdır. Kazanan sadece 'evet' veren vatandaşlarımız değildir, 'hayır' veren vatandaşlarımız da kazanmıştır.

"ARTIK YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"

Bu sonuçta en çok evet oyu veren Bayburt da en çok hayır oyu veren Tunceli de kazançlı çıkmıştır. Artık kendimizi yenileme zamanıdır. Mevlana'nın da dediği gibi "düne ait ne kadar söz varsa dünde kaldı cancağızım, artık yeni şöyler söylemek lazım"

"SONUÇLARA HERKESİN SAYGI DUYMASI LAZIM"

Şaibe söylentisi yayarak sonuçlara şüphe düşürmeye çalışmak yanlıştır. Millet iradesi sandığa yansımış bu iş bitmiştir. Ana muhalefet başta olmak üzere buna herkesin saygı duyması lazım. Oy oranlarından yola çıkarak söz söylemek yanlıştır. Vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Bu oylamanın demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gurbetteki memleket sevdalısı vatandaşlarıma teşekkür edeiyorum. Allah milletimize zeval vermesin, yolumuzu açık etsin.

"BİZİMLE YÜRÜYEN PARTİLERE VE KADROLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Partimiz halk oylamasında öncülük görevini yerine getirdi. Bizimle aynı amaç uğruna çalışan partiler de oldu. MHP Genel Başkanı ve kadrolarına, BBP Genel Başkanı ve teşkilatına, HÜDA-PAR Genel Başkanı ve teşkilatına da teşekkür ediyorum.

"KİMİN NE DESTEK VERDİĞİNİ SORGULAMAK ABESTİR"

Biz bu değişikliği MHP ile beraber hazırladık. Bu halk oylamasının millete giderken de beraber çalıştık. Kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değildir, partiler oy almıyor. Bu milletin geleceğidir. Millet geleceğini oylamıştır. Sistem değişikliğine evet demiştir.

"CUMHURBAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ"

Önce yürürlüğe girecek uygulamalardan bir tanesi HSYK'nın yapısının değişmesidir, diğer bir konuda yargıda birliğin sağlanmasıdır. Askeri yargı sona erecek. Diğer bir hususta Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti'yle ilişiğinin kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber Kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz.

Detaylar gelecek...