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Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Moldova ziyareti öncesinde, Esenboğa Havalimanı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı.

05.05.2017 - 09:22
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Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

"MAKAM DAĞITMA FASLINA GEÇMİŞLER"

Deniz Baykal'ın, 11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün 'yüzde 49'un adayı olabileceği yönündeki açıklamasını ve yeni parti iddialarını nasıl değerlendirdiği sorulan Yıldırım, "'Hayır' kampanyası yapanlar, doğrusu artık 'evet' çıktığına demek ki tam kani olmuşlar. Şimdi 'hayır' grubunun, kim adayı olacak; makam dağıtma faslına geçmişler. Bu, iyi bir gelişme; ama daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil. Söylediği sözün içinde doğru olan bir şey var; 'hayır' kaybetmiş, 'evet' kazanmıştır. Dolayısıyla bu halk oylamasının sonucu bir kez daha onlar tarafından tescil edilmiş" diye konuştu.

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması VİDEO

Deniz Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

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