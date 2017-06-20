Başbakan'dan Adalet Yürüyüşü yorumu

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Bursa'da ev ve samanlık küle döndü

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İzmir'de Adaleti düşünmek için durma eylemi

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1 Baykal, Adalet Yürüyüşü'ne kalben destek veriyor Eski CHP Genel Başkanı Baykal; "Kalbim yürüyenlerle" dedi.

2 Madonna Lizbon'a taşınıyor Madonna, evlat edindiği David Banda’nın Benfica alt yapısında oynaması için Portekiz’de 5 milyon sterline (22,5 milyon lira) ev satın aldı.

3 Kolombiya'da 3 erkek evlendi Eşcinsel evliliğin yasalaştığı Kolombiya'da ilk çok aşklı evlilik gerçekleştirildi.

4 G.Saray'ın Maicon için ödeyeceği bonservis bedeli Sao Paulo ile anlaşan Galatasaray yönetiminin Brezilyalı stoper için 7+1 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

5 Ünlü kadınlara bir de makyajsız bakın Siz de beğendiğiniz ünlülerin makyaj harikası olup olmadığını merak ediyorsanız galerimize buyurun.

6 Başbakan: Askeriye yemeklerinde yeni sistem geliyor Başbakan Yıldırım, çok sayıda askerin yemeklerden zehirlenmesinin ardından; yeni sisteme geçileceğini açıkladı.