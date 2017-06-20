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Başbakan'dan Adalet Yürüyüşü yorumu

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a yürümesini değerlendiren Başbakan, "Kendini heder etmesin." dedi.

20.06.2017 - 13:02
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Başbakan'dan Adalet Yürüyüşü yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a doğru yaptığı yürüyüşle ilgili konuştu.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Başbakan, "Kılıçdaroğlu bize lazım, kendini heder etmesin." dedi.

KABİNE REVİZYONU

Kabine revizyonuyla ilgili de konuşan Yıldırım, "Bakanların motivasyonunu etkilemeyelim." ifadelerini kullandı.

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "AB, Türkiye'ye bakışını netleştirilmeli." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU MEKTUP YAZDI

Başbakan; CHP Lideri'nin kendisine mektup yazarak, açlık grevindekilerin göreve iadesini istediğini de sözlerine ekledi.

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