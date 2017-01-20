Başbakan'dan anayasa değişikliği yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, TRT 1 canlı yayınında Erhan Çelik'e anayasa değişikliği teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Değişikliğin ülke yönetimini hızlandıracağını söyleyen Başbakan, bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışmanın da ortadan kalkacağını belirtti.

"İŞLER DAHA KISA SÜREDE HALLEDİLECEK"

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği, ülke yönetiminde zaman ekonomisi sağlayacak. Yani işler daha kısa sürede halledilecek. Bürokrasiyle siyaset arasındaki ayrışma ortadan kalkacak. Sistem didişmeyi, çift başlılığı ortadan kaldırıyor. Kararların hızlı verilmesini sağlıyor. Türkiye'yi, yönetimi güçlendiriyor." şeklinde konuştu.

"MHP AYRI PARTİ BİZ AYRI PARTİYİZ"

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti; "MHP ayrı parti, biz ayrı partiyiz ama hedefimiz aynı. Meclis Genel Kurulunda, değişiklik görüşmelerinde, bu değişikliği savunduk. Doğruluğunu, haklılığını savunduk. Sokakta da vatandaşa giderken de biz milletimize AK Parti olarak bu anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız ve 'Evet' demesini isteyeceğiz. MHP de hem kendi teşkilatına hem de milletimize kendi bakış açısından aynı şeyler söyleyecek. Farklı şeyler söylenebilir ama amaç birliği var, amaç aynı."