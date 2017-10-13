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Başbakan'dan Ankara'ya stat ve uçuş müjdesi

Başbakan Yıldırım, Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde yaptığı konuşmada yeni stat ve Esenboğa'dan uçuşların artacağını söyledi.

13.10.2017 - 21:11
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Başbakan'dan Ankara'ya stat ve uçuş müjdesi

Binali Yıldırım, Ankara'nın başkent oluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Yıldırım, burada başkentle ilgili iki müjdeyi de açıkladı.

"YENİ STAT YAPILACAK, UÇUŞLAR ARTACAK"

Başbakan yaptığı konuşmada; "Uluslararası standartlardaki müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde 19 Mayıs Stadı'nı, 50 binin üzerinde kapasiteli yeni bir stadyum olarak inşa edeceğiz. Bunun da kararını aldık. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek stat gelişmesini "Esenboğa Havalimanı'nın yurt dışına çıkışları biraz zayıf. Şu anda 11 noktaya uçuş var. Bir başkent için bu yeterli değil. Türk Hava Yolları ile konuştuk. En kısa zamanda yeni uçuşları başlatıyoruz. İlk olarak, 29 Ekim'de, ilk uçuş Frankfurt'a, ardından Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e yapılacak." sözleriyle de uçuşların artacağı müjdesini açıkladı.

Başbakan'dan Ankara'ya stat ve uçuş müjdesi

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