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Başbakan'dan Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

Başbakan, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'yle görüştü, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

13.11.2017 - 20:38
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Yıldırım görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşu ülkeyi de etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

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Bu zor günde İran'ın yanında olduklarını bildiren Başbakan Yıldırım, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi. Yıldırım, ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

Başbakan'dan Cihangiri'ye başsağlığı telefonu

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ise görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti.

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