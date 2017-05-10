Başbakan Yıldırım bir gazetecinin "21 Mayıs'ta gerçekleşecek olağanüstü kongreyle tüzük gereği grup başkanı olamayacağınızı biliyoruz. 21 Mayıs itibariyle bu görev sizde devam edecek dün MYK toplantısı da vardı. Bir Genel Başkan Vekilliği görevi tarafınıza oluşturulması planı var mı? Nasıl bir yol izlenecek?" sorusunu cevapladı.

"GELECEĞE YÖNELİK HİÇ HESAP YAPMADIM"

Başbakan, "İnsanlar ne olacağıma, ne iş yapacağıma çok önem veriyorlar. İnsanlar, 'İşe ihtiyacın var mı?' diye soruyorlar. Ama şunu söyleyeyim; ben geleceğe yönelik hiç hesap yapmadım. Bundan sonra da yapmam. Önümüzde yapacak bir işimiz var. Genel Başkanımızı seçeceğiz. Ondan sonraki oluşumlara da yetkili kurullarımız karar verecek." dedi.

Başbakan: Beni benden çok düşünen var VİDEO

"BENİ BENDEN ÇOK DÜŞÜNEN VAR"

Başbakan, "İstanbul'a belediye başkanı olacak mısınız?" sorusuna da "Dedim ya beni benden çok düşünen var ama herkes işine baksın." şeklinde yanıt verdi.