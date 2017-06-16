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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'dan İstanbul'a yürümeye başlayan CHP Lideri'ne hızlı trene binme önerisinde bulundu.

16.06.2017 - 14:06
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Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a doğru yürümeye başlamasını değerlendiren Başbakan, hızlı treni işaret etti.

"NEDEN EZİYET EDİYOR KENDİNE"

"Mübarek Ramazan ayında, bu sıcakta neden eziyet ediyor kendine?" diyen Başbakan Yıldırım, "Hızlı trenle gidebilir. Hem de hızlı trene binmiş olur. Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu işten vazgeçmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilk yorum

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