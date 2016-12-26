Başbakan'dan terör örgütlerine gözdağı

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Terörle mücadelede kararlılığını yineleyen Başbakan, terörle mücadelede milli birlik ve beraberliğin altınız çizdi.

"15 TEMMUZ'DAN DERS ALMADIYSANIZ.."

Başbakan Yıldırım, "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. 139 yıllık hayal gerçek oldu, Ilgaz-Kastamonu tüneli açıldı. Biz iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl yolları böldük ve hayatları, milletleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz.

15 Temmuz’da toplara, tanklara karşı iman dolu göğsümüzle ayağa kalktık ve o alçak Fetoculara dersini verdik.

Biz iş üreterek bugünlere geldik. Biz, laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız.

BU ÜLKENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINA..

Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verilecek olursa bunun da gereğini yaparız.

Terör örgütleri ve onların sırtını sıvazlayanlar 15 Temmuz’dan ders almadıysa daha beterini karşılarında görür.

Bu millet böyle kenetlenirse birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hiç kimse bozamaz.

Birlik ve beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya ahd ettik"

