Başbakan Binali Yıldırım'dan vergi ve KDV müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Programda 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile ilgili soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, yayının sonlarına doğru iki müjde de verdi.

ESNAFA YENİ YAPILANDIRMA YOLDA

Başbakan Yıldırım; Esnafa prim, sigorta primi ve vergi borçlarında yeni bir yapılandırmaya gidileceğini açıkladı.

KDV İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Yıldırım, mobilyada KDV indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılacağını ifade etti.

Başbakan'dan vergi ve KDV müjdesi VİDEO