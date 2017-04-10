taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Başbakan Binali Yıldırım'dan vergi ve KDV müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, vergi borçlarında yeni yapılandırmanın yolda olduğunu ve KDV indirimi kampanyasının devam edeceğini açıkladı.

10.04.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Ekonomi

binali yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Programda 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile ilgili soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, yayının sonlarına doğru iki müjde de verdi.

ESNAFA YENİ YAPILANDIRMA YOLDA

Başbakan Yıldırım; Esnafa prim, sigorta primi ve vergi borçlarında yeni bir yapılandırmaya gidileceğini açıkladı.

KDV İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Öte yandan Yıldırım, mobilyada KDV indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılacağını ifade etti.

Başbakan'dan vergi ve KDV müjdesi VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM