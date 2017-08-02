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Başbakan'ın YAŞ'taki ilk açıklamaları

Başbakan Yıldırım YAŞ'ın açılış konuşmasında terör örgütüyle mücadelede son bir yılda başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

02.08.2017 - 14:08
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Başbakan'ın YAŞ'taki ilk açıklamaları

Bu sabah başlayan YAŞ'tan ilk bilgiler gelmeye başladı.

İLKLERE SAHNE OLDU

Daha önce tamamen gizli bir şekilde yapılan toplantı bu sene farklı bir duruma sahne oldu. Binali Yıldırım'ın YAŞ'ın açılışında yaptığı konuşma basına servis edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE ÜST DÜZEY BAŞARI

Başbakan konuşmasında şunları söyledi; "Bölücü terör örgütü ile mücadele, özellikle son bir yıl içerisinde çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle geçen yıl ağustos başında karar verdiğimiz taarruz amaçlı mücadele stratejisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir.

2017 YAŞ'tan kareler

Başbakan'ın YAŞ'taki ilk açıklamaları

"GÜNEY SINIRLARIMIZ BÜYÜK TEHDİT"

Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir.

"YENİ SİSTEM İSTİKRARI TEMİNAT ALTINA ALDI"

Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

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