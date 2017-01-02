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Başbakanlık'tan sosyal medya uyarısı

Başbakanlık, yaptığı açıklamayla, kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçler başladığını açıkladı.

02.01.2017 - 19:41
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Başbakanlık'tan sosyal medya uyarısı

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Başbakanlık tarafından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığı bildirildi.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “31 Aralık gecesi İstanbul’da meydana gelen menfur saldırı sonrası ne yazık ki sosyal medyada birtakım ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiği görülmektedir. Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceği unutulmamalıdır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır. Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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