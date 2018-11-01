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Başkan asker uğurladı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 1998/4 tertip askere gidecek olan Kartepeli gençleri yalnız bırakmayarak hediyelerle uğurladı.

İHA | 01.11.2018 - 10:40..
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Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bu yıl vatani görevini yapacak olan İbrikdere Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Talan, Mustafa Çakır, Harun Çakır ve Cengizhan Karakaş için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Üzülmez’in yanı sıra Mahalle Muhtarı Kadem Demir, asker ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı asker uğurlama töreni Kartepe İbrikdere Mahallesi Selimiye Camii’nde düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunması sonrasında mehter takımı gösteri yaptı. Asker uğurlamasına katılanlara ikramlar yapılarak dualarla askerler birliklerine uğurlandı.

Başkan asker uğurladı

AİLELERİ TEBRİK ETTİ

Vatani görevini yapacak olan Mustafa Talan, Mustafa Çakır, Harun Çakır ve Cengizhan Karakaş’ı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez hediyelerini verirken, hayırlı teskereler olsun Allah kavuştursun diyerek asker ailelerini de tebrik etti.

Başkan asker uğurladı

''ASKER OLMAK BÜYÜK BİR ŞEREFTİR''

Evlatlarının asker olmasından gururlanan aileler ve mahalle sakinlerinin duyguları zirveye çıkarken, dillerinden tekbirleri eksik etmediler. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepeli evlatlarımız vatani görevini yerine getirecekler. Gençlerimizin heyecanlarına ve gururuna bizlerde ortak olduk. Allah’tan sağ salim ailelerine dönmeleri için dua ediyoruz. Türk Bayrağının dalgalandığı her yer vatan toprağıdır. Ülkemizin her yerinde vatan evlatlarımız görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir. Bizler için asker olmak büyük bir şereftir” dedi.

Başkan asker uğurladı




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