Başkan Erdoğan ABD yolcusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havaalanı'nda programına dair açıklamalarda bulundu.

ABD'deki temaslarının ardından Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden Erdoğan, önemli görüşmeler yapacak.

TRUMP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine dair gelen bir soruya şu yanıtı verdi: "Talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.."

Erdoğan: ABD'den talep gelirse Donald Trump ile görüşebilirim ViDEO



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

Amerikalı yatırımcılarla bir araya geleceğiz.

Medya kuruluşlarının temsilcileriyle de istişarelerimiz olacak.

ABD'DEN SONRA ALMANYA

New York'ta temaslarımızın ardından Almanya'yı ziyaret edeceğiz.

Almanya'da, Şansöyle Merkel ile de bir araya geleceğiz.

Türkiye'de yatırımları bulunan Alman firmalarının üst düzey yöneticileriyle de bir araya geleceğim."