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Başkan Erdoğan açıkladı: Devlette israfa son

Kamu kurumlarında yapılan gereksiz harcamaların engelleneceğini söyleyen Erdoğan, üretim ekonomisine geçileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 16:56..
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Başkan Erdoğan açıkladı: Devlette israfa son

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TESK Genel Kurulu'nda kameralar karşısında geçti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlette israf döneminin son bulacağını ifade eden Erdoğan, kamu kurumlarında yapılan harcamalara dikkat edileceğinin altınız çizdi.

KAMU ARAÇLARI/BİNALARI

Kamur kurumlarındaki araçların hem sayı olarak hem de nitelik olarak sınırlandırmaya gitme kararı alındığını açıklayan Başkan Erdoğan, kirada olan kamu kurumlarının da, bakanlıklardan boşalan binalara taşınacağını söyledi.

Başkan Erdoğan açıkladı: Devlette israfa son ViDEO

PERSONEL ALIMLARI

Personel alımında da sınırlamaya gidileceğini belirten Erdoğan, "Personel alımında da dikkat ediyoruz. Emekli olduğu kadar kişiyi alabiliriz. Daha fazlasını almayacağız." dedi.

"İSRAF DEĞİL, ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİYORUZ"

Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini "İsraf değil, üretim ekonomisine geçiyoruz" diyerek noktaladı.

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