Başkan Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye ve Türk milletini anlamak gerekir. Bizimle girdikleri her yarışı kaybedenlerin işi millete hakaret etmeye vardırmaları aslında hiç de şuursuz bir tepki değildir. Seçimler sonrasında sergiledikleri tavırlar da AK Parti'yi değil, milleti yenememiş olmanın hırsından kaynaklanıyor. Bu kesim ülkemize ve milletimize olan düşmanlıklarını gizleyemez hale geldi. Ben bunları hayırlı gelişmeler olarak görüyorum.





"BODOSLAMA BİR ŞEKİLDE ÜZERİMİZE GELİYORLAR"

Son günlerde yaşanan hadiseleri de bu çerçevede değerlendiriyorum. Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Önceden sofistike olurdu. Şimdi bodosloma bir şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği tedbirleri alıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız ve ilgili kurumlarımız gece-gündüz çalışıyor.

Başkan Erdoğan: ABD birçok ülkeyi hedef alıyor VİDEO



"ÇÖZMEMİZ GEREKEN BAZI SORUNLAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Ekonomi alanında cari açık, faizler enflasyon başta olmak üzere çözmemiz gereken bazı sorunlar olduğunu elbette gözden ırak tutmuyoruz. Ülkemizin uzun süredir uluslararası alanda münasip olmayan bir konuma yerleştirilmeye çalışıldığını da biliyoruz. Son saldırı adeta cafcaflı grafikleri, fiyakalı raporları anlamsız hale getirmiştir.

"DOLAR BİR ANDA 7'LERE FIRLADI"

Son döviz kuru olayına bir bakalım. Dolar ülkemizin parası karşısında bir anda 4.8 seviyesinden 7'lere fırladı. 15 Temmuz sabahı 2,8 seviyesinde olan kurun 2 yılda 4.8'e çıkması dahi anlamsızken bu durumu nasıl izah edeceğiz. Ortada böyle olmasını gerektiren bir anormallik var mı diye baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; Türkiye'nin önceki krizlerdeki gibi bankaları mı battı? Türkiye çok büyük bir felaket yaşayıp üretemez bir duruma mı düştü, hayır!





"ÜLKEMİZE DÖNÜK DERİN BİR OPERASYON VAR"

Hamd olsun ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor. Rekorlar kırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Turizmde adeta patlama yaşayan bir dönemden geçiyoruz. Kendi topraklarımızda da bölgede de huzurun, güvenin teminatı ülke konumundayız. Ülkemize dönük derin bir operasyon var. Ekonomide geçtiğimiz 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz için rahatsız olanların olması normaldir.

"EKONOMİYİ SİLAH OLARAK KULLANMAKTAN ÇEKİNMİYORLAR"

AK Parti döneminde yaptığımız en önemli değişim devletimizle milletimizle barıştırarak ülkemizin gücünü ekonomide çok ileri taşımış olmamız. Birileri bu durumu hazmedemiyor. Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca tıpkı diplomasi gibi, ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Sizinle stratejik ortak değil miyiz? Kosova'da beraber olmadık mı? Peki bu yaptığınız nedir. Ne yapmak istiyorsunuz? Bu milletin karakteri sağa sola savrulan bir karakter değildir. Yaşanılan sürecin bize maliyeti var. Ama operasyonu gerçekleştirenlere de maliyeti var.

"AMERİKA'NIN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BİZ BOYKOT UYGULAYACAĞIZ"

Ben milletime inanıyorum. Onlar yoğun bir şekilde şuanda Türk Lirası'nı hemen alıp doları bankalarda bozdurduğunu görüyorum. Mesele bu! Dolar, hemen bozdurulup TL'nin onurunu korumamız işte bunlara en güzel cevap olacaktır. Dün siyasi özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenip darbecilerin silahlarına karşı korumuştuk. Bugün de ekonomik özgürlüğümüzü birbirimize kenetlenerek koruyacağız. Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle savunmak olacaktır. Depoları kilitlemenin anlamı yok, ihraç, ihraç, ihraç...

"ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM"

Üretimi askıya alalım dersek çok ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim yola devam. Daha çok ter döküp emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venus var Vestel var. Ne yapacağımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan-kazan esasına göre hareket eden bir millettir.





"KAYNAKLARI İÇERİDEN DIŞARI DOĞRU AKTARACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı'mız şuanda bazı ülkeleri dolaşıyor. Biz aynı şekilde görüşüyoruz, görüşmelerimizi devam ettireceğiz ve Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içerisindeyiz. Dayanışmamızı bu şekilde sürdüreceğiz. Kaynakları içeriden dışarı doğru değil, içeriden dışarı doğru akıtacağız. Bunları başardığımızda önümüze konan engellerin bozulduğunu, senaryoların birer birer yırtıldığını göreceğiz.

"26 AĞUSTOS'TA YENİDEN MALAZGİRT'TEN YOLA ÇIKACAĞIZ"

Bekle gör anlayışı ile üretimi durdurursak paramızı dövize yönlendirirsek asıl o zaman düşmana teslim oluruz. Sen Türk'sün, Türk Lirası ile yoluna devam edeceksin. Ekonomiden vazgeçmekle vatandan vazgeçmek arasında fark yoktur. Milletimizle, iş dünyamızla birlikte gönül gönüle, el ele, omuz omuza verip bu meselenin üstesinden geleceğiz. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde olduğu gibi bu hadisede de asla küçük düşünmüyoruz. Bizim amacımız 2023 hedeflerimize ulaşmaktır. 26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız."