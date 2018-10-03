Başkan Erdoğan eğitimde hedefleri açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın.

"İLK 500'ÜN İÇİNDEKİ ÜNİVERSİTE SAYISINI ARTIRMAMIZ LAZIM"

İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım. Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı.

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kredi bursu müjdesi VİDEO

ÖĞRENCİLERE KREDİ BURSU MÜJDESİ

Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım damdaki davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu. Paralel eğitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz. Barınma sorunlarını gidermek için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Öğrencilerimiz nedense hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor. Öğrencilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. Kredi burs miktarını gelecek yıldan itibaren artıracağız. Burs miktarını lisansta 500 lira, yüksek lisans 1000, doktorada 1500 liraya yükselttik.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye dijital dönüşümünü tamamlamak zorundadır. Geleceğin savaşlarının siber olarak gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Verimliliği ve rekabet gücünü yükseltecek projelere destek vereceğiz. Büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz. İlk işlerden biri yüksek öğretimde yetenek yönetimi sistemine geçmektir.





ÜNİVERSİTELERE KARİYER MERKEZLERİ

Üniversitelerimizin tamamına kariyer merkezleri kurmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ilk girdikleri yıldan itibaren kariyer planlamasında rehberlik edecek çalışmalar, etkinlikler düzenlenecek. Yabancı dil eğitiminde de merkezi bir sistem oluşturmak istiyoruz. Sınavlar merkezi olarak ÖSYM üzerinden yapılabilir. Belli bir seviyeyi tutturulabilir. Böylece ÖSYM raporlayacak, eksik ve fazlamızı görerek planlama yapacağız.

"BATI MEDYASINDA ÜLKEMİZLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLER DOLAŞIYOR"

Hep gördüğümüz bir gerçeği ABD ve Almanya ziyaretinde gördük. Batının medyasında ülkemizle ilgili yanlış bilgiler dolaşıyor. Bunları düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Bu devasa ülkeleri başında olanların değil, medyaların yönettiğini gördüm. Ben de dedim ki, medyayı bırakın, halkınız ne düşünüyor bunu söyleyin. Bizde de bir zamanlar böyleydi. Dördücü kuvvet falan. Yarın bizim medya yazar, varsın yazsın. Bizim derdimiz halkımız ya. Bize halkımız kaç puan veriyor önemli olan bu.

"MEDYA İLE FALAN DEMOKRASİ OLMAZ"

Demokrasi gücünü halktan alır. Halk varsa demokrasi var, yoksa yoktur. Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle demokrasi olur ki, medya da güçlüdür.





Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye bu tür değişimleri geçmişte hep arkadan takip etmiş treni kaçırmıştır. Bu kez aynı hataya düşmedik. Bu kez arkadan gitmek yerine hep önlerine geçtik. Üstelik 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir hain saldırının ardından bunları başardık.

"FARKLI TAVIRDA GÖRÜNENLER AYNI ÇİZGİYE GELECEK"

Daha düne kadar Suriye'deki kaosun içine çekilmeye çalışan Türkiye Suriyelilerin bizzat güvenliğini merkezinde sağlayan ülke haline gelmiştir. Sahadan ve masadan bizi dışlayanlar şimdi bizimle olmanın peşindeler. Şu anda hala farklı tavırda görünenlerin aynı çizgiye geleceğinden şüpheniz olmasın."