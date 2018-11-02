Başkan Erdoğan, Fransa yolcusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaretin tarihi belli oldu: 10-11 Kasım.

DÜN TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan dün de ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüşmüştü.

Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Sanders, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verdi.