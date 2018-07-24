Konuşmasına Yunanistan'da yaşanan yangın faciasıyla başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan konuşmasında yerel seçim çalışmalarına değindi.

"PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

"Diğer partilerin durumunu görüyorsunuz" diye sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, pazar gününden itibaren Meclis'in kapandığını, milletvekillerinin de seçim bölgelerine giderek yerel seçimler için çalışmalara başlayacağını söyledi.

AK Parti yerel seçim çalışmalarına başlıyor ViDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Komşumuz Yunanistan'da çıkan yangında ilk açıklamalara göre 49 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralandığını üzüntüyle öğrendik. İhtiyaç duyulması halinde her türlü yardıma hazır olduğumuzu ilettik.

"SÖZ VERDİK VE YERİNE GETİRDİK"

100 günlük program çalışmamız devam ediyor. OHAL'i kaldırmış olmamız önemli bir adımdır. Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi ne aldanan ne aldatan olacağız dedik ve bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirmiş olduk.

Bedelli askerlik talebiyle ilgili kanunu da bu hafta Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız.





"BİR DAHA BEDELLİ KANUNUNA İHTİYAÇ DUYULMAYACAK SİSTEME KAVUŞACAĞIZ"

Batı ülkelerinde askerlik için personel bulunamadığı dönemde biz, yığılmaları önlemek için bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu konu, yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerektiğini gösteriyor. Türkiye'yi bir daha bedelli kanununa ihtiyaç duyulmayacak bir sisteme kavuşturmuş olacağız.

"MİLLETİMİZİN ASKERLİKTEN KOPMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Milletimizin askerlikten tümden kopmasını doğru bulmuyoruz. Bu millet asker bir millettir. Tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini verebileceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzmanlığa dayalı hale getirebileceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI İNSANLIK SUÇUDUR"

Bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistindir. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar insanlık suçudur. Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçları olmayan sivil Filistinlilerin üzerine giden İsrail terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hitler'in ruhu, İsrailli bazı yöneticilerin içinde hortlamıştır. Bu, dünya Yahudilerine ana vatan sunmaktan öte hepsini tehlikeye atmaktadır. Yahudi şeriatını esas alan bu kanuna ses çıkarmamaları ikiyüzlülüktür.





"EKONOMİK OLARAK ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİZ"

Çok yakında, ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını engelleyemiyorlar. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları öne taşımanın önünde hiçbir mani yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen konut edindirme yardımını kim gerçekleştirdi, biz gerçekleştirdik. Bunlar öyle ufak, basit rakamlar değil.

"BİZ YAPARKEN NEREDEYDİ CHP"

Doların çok düşük seviyede olduğu dönemde, bu kesintiler için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira konut edindirme yardımı için de 8,5 milyon kişiye 3,5 milyar lira ödeme yaptık. Bunu biz yaptık; neredeydi CHP, neredeydi diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik, bu devletin memuruna, işçisine borcu biz ödedik. 15 yıl geçti bunlar unutuldu.





ULUSLARARASI YATIRIMCILAR ÇAĞRI

Ekonomide de hedeflerimize kararlılıkla yürüyebileceğimiz bir zemine kavuştuk. Türkiye, potansiyeline ve hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından inşallah en kısa sürede çıkacaktır. Buradan uluslararası yatırımcıları, tüm finans çevrelerini Türkiye'nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum..

"BU ÜLKEYİ KİMSE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAMIŞTIR"

Bu ülke hiç kimseyi hayalkırıklığına uğratmamıştır. Devlet olarak tüm yatırımcılara, finans çevrelerine her türlü kolaylığı göstermeye, destek vermeye hazırız. Sırf bu amaçla, özel ofisler kuruyoruz. Büyük yatırımcıların muhatabı doğrudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır.

"ÖNÜMÜZDE TEK BİR SEÇİM GÜNDEMİ VAR"

Önümüzde tek bir seçim gündemi var. 2019 Martı'ndaki mahalli idareler seçimidir. Ağustosta da AK Parti olarak kongremizi yapacağız.

Her alanda olduğu gibi siyasette de erken kalkan yol alır, bunu unutmayacağız.

Biz, partimizi kurduğumuzdan beri her seçime ilk günkü heyecan, azim ve kararlılıkla hazırlandığımız için bu başarıları elde ettik. 24 Haziran'da aldığımız oyları il il, belde belde ve hatta sandık bazına inerek analiz ediyoruz.





"OY KAYBETTİĞİMİZ YERLERİN SEBEPLERİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oy kaybettiğimiz yerleri ve sebeplerini tüm detaylarıyla anlamaya çalışıyoruz. Bütün unsurları göz önüne alarak çıkardığımız sonuçları ders haline dönüştürüyoruz. Başka partiler iç kavgalarıyla, olağanüstü kurultay çağrılarıyla uğraşabilirler, bizim böyle bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden hizmet, eser bekliyor. Milletimiz bizden dertlerine derman olmamızı bekliyor.

VERİLEN MESAJLARI DOĞRU ANLAYIN UYARISI

Eğer verilen mesajları doğru şekilde almaz, düzeltmeden sandığa gidersek bu bize yakışmaz. Milletimizle yol yürüdüğümüz, beraber hareket ettiğimiz için zirvede kaldık. Hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekilmeyi bilmeliyiz. Hesap vereceğimiz bilinciyle geçirdiğimiz gher an kendimizin de milletimizin de yararınadır. Kimse bulunduğu makamların kendileri için kalacakları bir makam olarak kabul etmemeleri gerekir. Yerel seçimlerde bu hassasiyeti gözünden kaçırmasın. Ben burada 1, 2, 3 yol görev yapmış oalbilir. 4 dönem görev yapmış olabilir. Ama değişmesi gerekiyorsa, yetkili kurullar böyle karar veriyorsa, o da dava adamıysa "Hayırlı olsun" der, arazide çalışmaya başlar.

"BİZE KİBİR YAKIŞMAZ"

Diğer partilerin halini görüyorsunuz değil mi? Biz bu duruma asla düşemeyiz. Bize asla yakışmaz. Bize gururlanmak, kibir asla yakışmaz. Tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Mevlana'nın dediği gibi toprak gibi olacağız. Gururların gerçek sahibi olan Allah'tır. Tokadı ilahi gelir, verilen makamlar tek tek geri alınır. Geçen yıl bu yolda ilk adımları atmıştık, 2019 Martı'nda da sese kulak verecek, kimlerin değişeceğini belirleyeceğiz. Ehliyet, liyakat bu tür görevleri belirlemede aradığımız niteliklerdir.

Önümüzde 7 aylık bir süreç var. Muhtemelen pazar günü Meclis'imiz kapanıyor. Herkes seçim bölgelerine dönüyor, o andan itibaren martın hazırlıklarına başlamış olacağız.

AK Parti yerel seçim çalışmalarına başlıyor