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Başkan Erdoğan Gümüşhane'de

Türkiye ekonomisine karşı açılan savaşı değerlendiren Başkan Erdoğan, her şeyin daha iyi olacağını belirterek piyasalara güven verdi.

Haber Merkezi | 10.08.2018 - 17:59..
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Başkan Erdoğan Gümüşhane'de

24 Haziran seçimlerinde en çok oy aldığı illere teşekkür ziyaretleri düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'ta sonraki durağı Gümüşhane oldu.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kur üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanların olduğunu ifade etti.

"BIRAKIN, GEÇİN BU İŞLERİ"

Hiç kimsenin Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını belirten Başkan Erdoğan, "Tutturmuşlar; kur mur filan falan... Bırakın, geçin bu işleri. Biz işimize bakalım, işimize.. Daha iyi olacak. Hiç üzülmeyin. Gereği neyse, o olur. Haklarımızdan taviz vermeyiz. Döviz kuru üzerinden ülkemize yönelik gerçekleştirilen saldırılara rağmen ikinci çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Gümüşhane'de VİDEO

Başkan Erdoğan Gümüşhane'de

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