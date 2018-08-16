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Başkan Erdoğan ile Macron görüştü

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 15:35..
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Başkan Erdoğan ile Macron görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider telefonda görüşme bölge ilişkileri ile ekonomik gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan ile Macron görüştü

EKONOMİK İSTİKRARIN ÖNEMİ

Görüşmede iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirileceği vurgulandı. Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarı bizim için de önemli ifadelerini kullanırken, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan-Macron görüşmesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmeleri kararlaştırıldı.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirileceğinin vurgulandığı görüşmede Macron, "Türkiye'nin istikrarı bizim için önemli" mesajını verdi.

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