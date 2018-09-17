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Başkan Erdoğan ile Putin'den ortak açıklama

Vladimir Putin'le görüşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrasında Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ortak devriye görevi gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 20:02..
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Başkan Erdoğan ile Putin'den ortak açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Vladimir Putin, Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"EKONOMİ ALANINDA OLUMLU SONUÇLAR ALIYORUZ"

"Rusya'da bulunmaktan çok memnunum. Başta Sayın Putin olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Gerekli hallerde sürekli telefon üzerinden görüşüyoruz. İşbirliğimiz gelişiyor. Ekonomi alanında olumlu sonuçlar alıyoruz. Ticari hacmimizdeki eğilim yükseliyor. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Rus turistler ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 6 milyon Rus turist gelmiş olacak. İlgili bakanlarımız çalışıyorlar.

"İDLİB'DE TÜRKİYE-RUSYA ORTAK DEVRİYEYE BAŞLAYACAK"

Suriye konusunu Tahran'da ele almıştık. Türkiye olarak hassasiyetlerimizi açıkça söylemiştik. Tahran'daki mutabakatı nasıl hayata geçiririzi konuştuk. İdlib'de karşılıklı endişelerimiz konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Muhalifler ve rejim kontrolündeki mesafede silahsız bir alan oluşturulacak. Muhalifler bulundukları yerde kalacaklar. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek. Türkiye, gözlem noktalarını takim edecektir. İdlib'de büyük bir insani krizin önüne geçilmesine çalışıyoruz. Türkiye'nin yeni yükler ile karşılaşmaması kadar, Rusya ve diğer ülkeler için de büyük kazanımdır. Suriye'nin asıl toprak bütünlüğünü kast eden YPG/PYD'dir. Fırat'ın doğusundaki terör bataklıklarının kurutulması gerekiyor. Biz Afrin ve Fırat Kalkanı ile adımlar attık. Benzer adımların YPG 'nin elindeki diğer bölümler için de atılması önem arz ediyor."

İdlib'te Türkiye ve Rusya ortak devriyeye başlayacak VİDEO

Putin'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar ise şunlar;

"15 EKİM'DEN İTİBAREN AĞIR SİLAHLAR SURİYE'DEN ÇEKİLECEK"

"Türk meslektaşlarımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'deki çözüm arayışlarını ele aldık. İdlib'i değerlendirdik. Çok önemli kararlar ve mutabakatlara vardık. Rusya'nın endişeleri, savaşçılardan doğan Halep'e saldırı tehlikesi var. Bugün görüşmelerde bu durumu ayrıntılı olarak konuştu. 15 -20 kilometre silahsızlık bölgesi kurulacak, karar aldık. 15 Ekim'den itibaren ağır silahlar Suriye'den çekilmeye başlayacak."

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