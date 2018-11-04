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Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız

Başkan Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılarak önemli mesajlar verdi.

AA | 04.11.2018 - 14:57..
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Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız

Başkan Erdoğan; Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız

BAŞKAN ERDOĞAN ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Başkan Erdoğan, teslim töreninde önemli mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Erdoğan özellikle Yunanistan'ı hedef alan sözleri dikkat topladı.

Başkan Erdoğan Meydanı haydutlara bırakmayacağız ViDEO

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"DENİZLERDEKİ HAYDUTLARA DA MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, "Suriye'deki teröristlere nasıl günlerini gösterdiysek denizlerdeki haydutlara da meydanı bırakmayacağız.

Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız

"BU ÇABALARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan hadiseler ülkemizin Deniz Kuvvetleri'nin en az diğer unsuları kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz.

"HATA YAPTIKLARINI ANLAMAYA BAŞLADILAR"

Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemize ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar.

Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız


"EN GEÇ 2020'DE TESLİM EDECEĞİZ"

"Burgazada korvetimizin ülkemize milletimize Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. En geç 2020 yılında Kınalıadayı'yı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz.

Başkan Erdoğan: Meydanı haydutlara bırakmayacağız


"DÜNYADA İLK 5-6 ÜLKE ARASINDAYIZ"

2004 yılından bu yana yakın takip altında tuttuğumuz savunma sanayi faaliyetleri bize bir gerçeği gösterdi. Bu gerçek de Türkiye'nin gerekli irade ortaya konulduğunda altından kalkamayacağı hiçbir iş olmadığıdır. Biz akademisyenlerimize, mühendislerimize, girişimcilerimize güvendik. Kardan deniz, havadan uzaya kadar gelişmiş ülkelerle yarışabilecek ürünler ortaya çıktı. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada ilk 5-6 ülke arasındayız. Atak helikopterleri emsalleri arasında öne çıkıyor." diye konuştu.

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