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Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda Suriye'yi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesi görüşüldü.

AA | 01.11.2018 - 18:31..
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Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

SURİYE ELE ALINDI

Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili konular ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı, Münbiç ve İdlib’le ilgili düzenlemelere değinildi.

İLİŞKİLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KARARLILIK VURGULANDI

Başkan Erdoğan ve Trump görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN, TAZİYELERİNİ İLETTİ

Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ABD’nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletti.

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