Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 10:40'ta Zambiya'nın Başkenti Lusaka'ya gitti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Başkan Erdoğan burada, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.

Başkan Erdoğan Zambiya'da VİDEO