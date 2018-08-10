24 Haziran seçimlerinde rekor oranında oy aldığı illere teşekkür ziyaretleri düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Bayburt oldu.

Burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa dikkat çekti.

Yastık altındaki dövizlerin ve altınların bozdurulması yönünde daha önce yaptığı çağrıyı yineleyen Erdoğan, "Bugün değil de ne zaman?" diye sordu.

DOLAR, EURO, ALTIN...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Buradan yeniden söylüyorum; yastığının altında doları, altını, eurosu varsa, gitsin bozdursun. Bu bir yerli milli mücadeledir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

"BU MİLLETİ ÇÖKERTEMEYECEKSİNİZ"

Tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine söylüyorum. Bu milleti çökertemeyeceksiniz.

Başkan Erdoğan'dan döviz ve altınları bozdurun çağrısı VİDEO



"PİŞMAN OLACAKLAR"

Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır.