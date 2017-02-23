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Başkentte fuhuş kartvizitleri süpürgeyle protesto edildi

Ankara'da Yaşanabilir Şehir Platformu üyeleri cadde ve sokaklara atılan fuhuş kartvizitlerini süpürerek protesto etti.

23.02.2017 - 16:49
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

fuhuş

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Yaşanabilir Şehir Platformu üyeleri, Maltepe Köprüsü altında, "Temiz Toplum Temiz Şehir İçin Süpürgeni Al da Gel" sloganıyla bir eylem gerçekleştirdi.

SOKAKLARDA FUHUŞ KARTLARI DAĞITILIYOR

Grup adına basın açıklaması yapan Yaşanabilir Şehir Platformu Dönem Sözcüsü Zeynep Şen Sayımlar, yaklaşık 4 yıldır cadde ve sokaklarda, üzerinde müstehcen resimlerin ve telefon numaralarının bulunduğu fuhuş içerikli kartvizitlerin dağıtıldığını belirtti.

Başkentte fuhuş kartvizitleri süpürgeyle protesto edildi

"İNSAN HUKUKUNA SALDIRI"

Bu dağıtımın para karşılığında reşit olmayan çocuklar vasıtasıyla yapıldığını ve çocukların fuhuşa aracılık ettirildiğini savunan Sayımlar, "Kişinin istemi dışında, zorla ve alenen müstehcen resimler göstermek, fuhuşa davet ve teşvik etmek insanların hukukuna saldırıdır." dedi.

Başkentte fuhuş kartvizitleri süpürgeyle protesto edildi

"GENÇ, YAŞLI TACİZE MARUZ KALIYOR"

Konuyla ilgili daha önce de suç duyurusunda bulunduklarını belirten Sayımlar, "Bu kartların dağıtımıyla genç, yaşlı, çoluk çocuk, alenen psikolojik saldırı ve tacize maruz kalmaktadır. Ayrıca dağıtım yapan çocuklar da suça alet edilmektedir. İnsanlık onurunu aleni olarak ayaklar altına alan söz konusu eylemlerin ortadan kaldırılması için tavır geliştirmek bizlerin insanlık görevidir." diye konuştu.

Sorun çözülünceye kadar hukuki, idari ve eylemsel faaliyetlerde bulunacaklarını bildiren Sayımlar, tüm vatandaşlara, bu konuda duyarlı olmaları ve gerekli şikayetleri yapmaları çağrısında bulundu.

Başkentte fuhuş kartvizitleri süpürgeyle protesto edildi

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Eyleme katılanlar, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri süpürgelerle yerleri süpürdü.

Strazburg Caddesi'nde başlayan eylem Ankara Adliyesi önünde son buldu. Hazırladıkları bildiriyi vatandaşlara dağıtarak adliyeye yürüyen grup, fuhuş kartvizitleriyle ilgili suç duyurusu dilekçesini teslim ettikten sonra buradan ayrıldı.

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