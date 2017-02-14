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Başörtülü kıza saldıran CHP'li mahkemede kıvırdı

Başörtülülere karşı kin kusan Almıla Kursar'ın hakimlik sorgusunda "Benim de başörtülü arkadaşlarım var" dediği öğrenildi.

14.02.2017 - 17:43
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Başörtülü kıza saldıran CHP'li mahkemede kıvırdı

Maltepe'de bir lisede eğitimine devam eden Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiğini ve bu kadın tarafından darbedildiğini söyleyerek şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan ve tutuklanmasına karar verilen şüpheli kadın A.K'nın hakimlik sorgusunun detayları ortaya çıktı.

"BENİM DE BAŞÖRTÜLÜ ARKADAŞLARIM VAR"

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan şüpheli A.A.K.K, olayın yanlış anlaşıldığını ve basının abarttığını savunarak, "Benim de başörtülü arkadaşlarım var. Kesinlikle başörtüsüne yönelik bir eylemim olmadı.

BAŞÖRTÜSÜ ELİMDE KALDI

Kavga esnasında başörtüsü elimde kaldı. Ben Bostancı'dan minibüse bindim. Mağdure ön koltukta oturuyordu. Yanındaki bayana başörtüsünü, sayısaldan bölüm kazanmak için torpil nedeniyle taktığını söyledi. Ben zaten ağır depresyondayım. Aslında belki onların muhabbetine hiç müdahil olmamam gerekirdi. Ancak hastalığımın etkisiyle ona 'inanıyorsan tak, inanmıyorsan takma. Torpil için takma' dedim. O ise bana küfür etti." iddiasında bulundu.

Başörtülü kıza saldıran CHP'li mahkemede kıvırdı

Kendisinin de sinir hastası olduğu için genç kıza bağırdığını öne süren şüpheli, "O da yanındaki arkadaşıyla bana bağırdı. Beni biraz tartakladılar. Göğsüme bir iki darbe aldım. Ben de kendimi savunmak amaçlı elimi salladım. Gayri ihtiyari başörtüsü elimde kaldı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım Karşı tarafla da barışıp uzlaşmak isterim, özür dilemek isterim. Gerekirse hastalığımdan dolayı bir kliniğe giderek yatırılmaya razıyım" ifadelerini kullandı.

Başörtülü kıza saldıran CHP'li mahkemede kıvırdı

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