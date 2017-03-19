Başörtüsü yasağı Belçikalı Bakan Zuhal Demir'i sevindirdi

Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) başörtüsünü yasaklayan kararı savundu.

Başörtüsünü bir sorun olarak tanımlayan Demir, “AİHM işverenlerin lehinde karar vermesi ve iş yerinde başörtü yasağı onaylaması bizim için de büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Demir ayrıca, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele eden Unia örgütünün başörtüsü yasağını kaldırmak için mücadele etmemesini istedi.

"MÜSLÜMANLAR ÖRF VE ADETLERİMİZE UYMALI"

Belçika’da dini simgeler ve laiklik tartışmasının her zaman gündemde olduğuna dikkat çeken Zuhal Demir, “Müslümanlar bizlerin örf, adet ve geleneklerini almalı. Başörtü yasağı yıllar önce kesin belirtilmiş olsaydı sorunlar bu kadar ileriye gelmezdi. Belçika’da yasayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir” diye konuştu.

ZUHAL DEMİR - FOTO GALERİ

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PKK YANLISI

Öte yandan, Demir'in bakan olarak atanması Belçika'da tepkilere neden olmuştu. Çünkü Demir, ülkeden "PKK yanlısı" olarak biliniyor.

(Zuhal Demir'in katıldığı PKK etkinliğinden bir kare)