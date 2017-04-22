taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Bolu Dağı'nda itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla bataklığa saplanan manda halat yardımıyla çıkarıldı.

22.04.2017 - 11:07
  1. Haberler
  2. Yaşam

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Bolu Dağı'ndaki Yeşilköy köyünde yaşayan Fatma Güler Kılıçarslan'a ait ahırın kapısı açık kalınca 6 manda ormanlık alana kaçtı.

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Kaçan mandaları yakalamak için çalışan Kılıçarslan, mandalardan birini Bolu Dağı Bakım İşletme Merkezinin bahçesinden geçen dere yatağında bataklığın içerisine saplanmış şekilde buldu.

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Kılıçarslan, mandasının kurtarılması için itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mandayı saplandığı bataklıktan halatla çekerek çıkardı.

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Mandasının kurtarıldığına sevinen Kılıçarslan 'Kızım benim' diyerek sevdiği çamurla kaplanan mandayı elleriyle temizledikten sonra kovalarla taşıdıkları sularla yıkadı.

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Kaybolan diğer 5 manda ise ekiplerin araması sonucu ormanlık alanda bulundu.

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Venezuela'da yağmalamalar başladı

Venezuela'da yağmalamalar başladı

80
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

29
Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

Kobra helikopterinden teröristlerin vurulduğu anlar

50
Konya'da kız kavgası ölümle bitti

Konya'da kız kavgası ölümle bitti

35
Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

Türkiye'nin sondaj hamlesi Rumları kızdırdı

39
Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

Alişan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiğim sözü tuttum

12
Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM