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Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Antalya, Isparta, Burdur ve Muğla'da gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

18.05.2017 - 13:28
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın Antalya'da hava parçalı çok bulutlu olacak. Merkez ve ilçelerde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

RÜZGAR YER YER KUVVETLİ ESECEK

Rüzgar güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Antalya'da hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 22 derece olacağı tahmin ediliyor.

Burdur, Isparta ve Muğla'da ise yağış yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağacak, rüzgar ise yer yer kuvvetli esecek.

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