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Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Kayyum ataması yapılan Batman Belediyesi, kentteki tüm yollara asfalt atmakta kararlı.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 13:49..
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Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Hendek operasyonlarının devam ettiği dönemde, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlayan HDP'li belediyelerden biri de Batman Belediyesi'ydi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Batman Belediyesi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kayyum döneminde yapılan çalışmalar yol çalışmaları; Karadeniz ve İç Anadolu'da yaşayan vatandaşları kıskandıracak cinsten.

HER CADDEYE, HER SOKAĞA ASFALT

Öyle ki; kentin neredeyse her caddesini ve sokağında asfalt çalışmaları başladı.

Petrol Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştıran Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede cadde ve sokakları teker teker elden geçirdi.

11 TON ASFALT

10 kamyon, 1 finişer, 2 silindir, 1 dispiretör, 2 kepçe, 2 mini Bobcat ve 18 personel ile çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, Petrol Mahallesi’nde 11 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek.

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok

Batman'da asfalt çalışmalarına ara yok


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