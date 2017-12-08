Battal İlgezdi'ye yöneltilen suçlamalar

CHP'nin altın belediye başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir'i kendi şirketi gibi kullanmış. Aykırı imar izinleri verip rezidansları maddi durumu uygun olmayan aile bireylerinin üzerine yapmış.

İçişleri raporuna göre tüm detaylar:

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA, İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA, HAKSIZ MAL EDİNME

"-Battal İlgezdi'nin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasında, İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır.

İŞLERİNİ AKRABALARI ARACILIĞIYLA SÜRDÜRDÜ

-Battal İlgezdi'nin, Ataşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce yaptığı işleri Belediye Başkanı seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi verdiği halde, bu işlerine yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisinde içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığıyla, kendi varlığını gizleyerek devam etmesi,

YENİ ŞİRKET KURDURARAK, AKRABALARINI YÖNETİM KURULU BAŞKANI YAPARAK SÜRDÜRDÜ

-Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakınının Battal İlgezdi ile ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi ve gerektiğinde yeni şirket kurdurularak ya da yakın akrabalarının mevcut şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev alması sağlanarak yürütülmesi,

İNŞAAT İŞLERİNİ BELEDİYENİN YETKİ ALANI İÇİNDE YÜRÜTTÜ

-Bu kişiler ve/veya şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen inşaat işlerinin Ataşehir Belediyesinin yetki alanı içinde yürütülmesi,

İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLSA DA YASAL İŞLEM YAPMADI

-Yapılan inşaat işlerinde imar mevzuatına ciddi aykırılıklar olmasına karşın Ataşehir Belediyesi görevlileri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak gerekli yasal işlemlerin yapılmaması ve/veya yaptırılmaması, hatta gerçeğe aykırı belge düzenlenerek diğer yetkili mercilerin yanıltılması,

EKONOMİK DURUMU UYGUN OLMAYAN AKRABALARINA GAYRİMENKUL VERDİ

-Yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarda gayrimenkul edinilmesi.

USULSÜZ İŞLEMLERİ İNKAR ETTİ

-Ataşehir Belediyesinin bazı taşınmazlardaki hissesinin satışında ve/veya ihalesinde mevzuata aykırı, Belediye Başkanının işbirliği içinde olduğu kişiler/firmalar lehine usulsüz işlemler yapılarak Belediyenin zararına sebebiyet verilmesi, Söz konusu hususlarla ilgili Bakanlığımıza intikal eden çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetlerinin intikal etmiş olması; bunlardan bir kısmı ile ilgili bakanlığımızca işlem başlatılarak soruşturma izni verilmiş olması; ayrıca yetkili adli mercilere intikal etmiş adli mercilerin gereğini takdir etmekte olduğu iddia ve şikayetlerin bulunması ve İstanbul Anadolu Başsavcılığınca Battal İlgezdi hakkında İhaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme iddiaları ile ilgili açılmış derdest davanın bulunması.

BUZ REZİDANS'IN RUHSATA AYKIRILIKLARINA GÖZ YUMULMASI

-Söz konusu edilen bu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına, kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan; Buz Rezidans adlı yapının üzerinde inşa edildiği parseldeki belediye hissesinin muvazaalı işlemlerle devrinin sağlanması, Buz Rezidans'a ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi, İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmaması, yasal yaptırım uygulanma zorunluluğu doğduğunda ise yaptırımın gereği gibi uygulanmaması,

ERGUVAN PARKI'NDA USULSÜZ, RANT AMAÇLI İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAŞMA

-Erguvan Parkı olarak bilinen alanda usulsüz, rant amaçlı imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi, alanda yapılacak inşaatlar ve yapıların kullandırılması ihalesine fesat karıştırılması.

AKRABALARINA PARSEL SATIN ALDI

-Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu yakını tarafından imar planında konut alanı olan bir parselin satın alınması,

AKRABASININ ŞİRKETİNE SATTI

-Konut alanı olan bu parselde imar mevzuatına aykırı olarak özel eğitim kurumu inşa edilmesi ve daha sonra buranın yine Battal İlgezdi'nin yakın bir akrabasının yönetim kurulu başkanlığını yaptığı bir şirkete satılması, bu şirket tarafından da yüksek bedelle özel okul olarak kiraya verilmesi,

ODA KULE YAPILARINDA İMAR MEVZUATINA AYKIRI İŞLEMLER

-Oda Kule 1 ve Oda Kule 2 olarak bilenen yapılarda imar mevzuatına aykırı işlemler yapılması,

KENDİ KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

-Bütün bu usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirilmesi, Örnek teşkil etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."