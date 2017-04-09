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Baykal'ın Edirne konuşması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 'hayır' çıktığı takdirde sanki sene 2017 değil de sene 1920 gibi hissedileceğini söyledi.

09.04.2017 - 17:05
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Baykal'ın Edirne konuşması

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa referandumun çalışmaları kapsamında Edirne'de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde halka seslendi.

"23 NİSAN KUTLAMASI 1920'DEKİ GİBİ OLACAK"

Baykal, "16 Nisan'da inşallah alacaksınız kararı, bir kayıp yok. Kimse kimseyi ütmüş olmayacak. Kimse kimsenin kazanılmış hakkına zarar vermeyecek. Bir hafta sonraki 23 Nisan aman Allah'ım, öyle bir kutlanacak ki, Türkiye de öyle bir 23 Nisan kutlaması olacak ki, sanki sene 2017 değil de sene 1920. Sanki ilk kez Mustafa Kemal hayatta, yaşıyor. Bizde Edirne'de değiliz de Ankara'dayız Ulus meydanındayız. Taş mektebinin önündeyiz, Mustafa Kemal dualarla, kurbanlarla tekbirle meclisi açıyor. Bizde oradaymışız gibi, ilk kez meclisimiz oluyormuş gibi sevineceğiz.

Baykal'ın Edirne konuşması

"ANADOLU'YU İSTİLADAN O GÜN KURTARMIŞ GİBİ SEVİNECEĞİZ"

Meclisi ilk kez açmış gibi sevineceğiz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilk kez o gün ilan etmiş gibi sevineceğiz. Anadolu'yu istiladan o gün kurtarmış gibi sevineceğiz. Devletimize kavuşmuş gibi, cumhuriyetimize kavuşmuş gibi, milletimizin egemenliğini korumuş gibi sevineceğiz. Kim sevinecek 'hayır' oyu verenler mi? Hayır, hepimiz, evet vermiş vatandaşlarımıza da diyeceğiz ki 'gelin kardeşim, bu meclis, bu devlet hepimizin, hep beraber bu sevinci hak ediyoruz' diyeceğiz. Kol kola el, ele birlikte bu kutlamayı yapacağız." dedi.

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