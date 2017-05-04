Baykal'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt

Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum yenilgisinden sonra istifasını isteyenlere karşı söylemlerini sertleştirdi.

CHP'DE NELER OLUYOR

Partisinin grup toplantısında muhalif sesleri ihraç etmekle tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen Fikri Sağlar hakkında da işlem başlattı.

DENİZ BAYKAL: CHP TEHDİTLE YÖNETİLEMEZ

Sert tartışmalar devam ederken; eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan önemli açıklamalar geldi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." dedi.

"KAPININ ÖNÜ DE PARTİ DE BİZİM"

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Biz düşüncelerimizi ifade etmezsek doğruyu bulamayız. Kapının önü de bizim, parti de bizim, ülke de bizim. Hep beraber nasıl katkı verebiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız." sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu: Kavga edenleri kapının önüne koyacağım VİDEO